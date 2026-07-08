Gönyeli’de meydana gelen “Şiddet Tehdidi, Korkutmak Maksadı ile Silah Taşımak ve İtale-i Lisan” suçlarından tutuklanan zanlı isminin baş harfleri Y. C. K. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Kuzey çevre yolu üzerinde ND 414 plakalı Suzuki Alto marka araç sürücüsü Güzelyurt’ta sakin zanlı Y. C. K., Gönyeli’de sakin Yücel Doğan yönetimindeki AB024E plakalı Mercedes marka aracı yakın mesafeden takip edip Alayköy çemberinden Lefkoşa istikametine döndükleri esnada aracın camını açarak yolun solunda ilerleyen Y. D’ye hakaret ettikten bir süre daha aracı ile ilerledikten sonra araç içerisinden müşteki Y. D’ye tabanca doğrultup “seni vururum” diyerek, şiddet tehdidinde bulunup korkutmak maksadı ile silah taşıdığını mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgilerine 3 Temmuz 2026 tarihinde geldiğini aynı gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve aracında yapılan aramada şoför koltuğunun alt kısmında silahın bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelemeye gönderilen silahla ilgili rapor temin edildiğini, raporda ateşli silah değil çakmak olduğunun belirtildiğini kaydetti. Polis, zanlının suçlarını kabul ettiğini, ülkede oturma izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.