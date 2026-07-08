Girne Polis Müdürlüğü’ne 3 Temmuz tarihinde saat 20.30 raddelerinde giden genç kızın soruşturma odasında olduğu esnada tasarrufunda bulunan sigara paketinde uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine zanlı isminin baş harfleri D.E., suç üstü tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada zanlının suç ortağı olduğu tespit edilen S.D., isimli şahısta tespit edilip tutuklanırken, zanlılar ek tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Tuğçe Ulaş, her iki zanlının evinde arama yapıldığını olumsuz her hangi bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Zanlı D.E.’nin tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, her iki zanlıdan alınan kan örneklerinin sonuçlarının beklendiğini ifade eden Ulaş, olayla bağlantılı 1 kişinin daha arandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini aranan 1 şahsın olduğuna değinen Ulaş, 6 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Murat Soytaç, beklenen raporların olduğunu belirterek, her iki zanlının da 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı D.E., 6 gün tutukluluk emrinin ardından gözyaşları içinde polise gitti.