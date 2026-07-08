Girne’de eşi ile aralarında çıkan tartışma yüzünden park halindeki araç içinde kavga eden zanlı isminin baş harfleri S.T., eşinin saçlarını çekti yüzüne yumruk attı. Şikayet üzerine tutuklanan S.T., aleyhindeki soruşturmanın tamamlanması ile teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

‘Ciddi darp’ ve ‘Kadına şiddet’ suçlarından aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmeyen zanlı S.T.’nin ülkede çalışma izni ve beyaz kimlikle kaldığı tespit edildi.

Polis, olayın 3 Temmuz tarihinde meydana geldiğini anlattı.

Şikayetçi kadının doktor kontrolünden geçirildiğini kolunda çizik göz çevresinde kızarıklıklar olduğunun tespit edildiğini ifade eden polis, şikayetin devam ettiğini, zanlı S.T., aleyhinde soruşturmanın tamamlandığını beyan ederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 300 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.