Girne’de ‘Şiddet tehdidi’ suçundan Bakanlar Kurulu kararı ile 27 Aralık 2024 yılında adadan ihraç edilen 35 yaşındaki, isminin baş harfleri P.B., isimli kadın yasa dışı yollardan yeniden adaya giriş yaptı.

Taşucu-Girne seferini yapan gemi ile önceki sabah saat 09.30 raddelerinde Girne Turizm Limanın’dan kayıt yapmadan giriş yaptığı tespit edilen P.B., aynı gün Girne’de tespit edildi.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı P.B., teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

“PİŞMANIM GERİ GÖNDERİN”

Polis, zanlının ‘KKTC’ye kanunsuz giriş’ suçundan tutuklandığını kaydetti.

Zanlı P.B.’nin 2024 yılında KKTC’den ihraç edildiğini kaydeden polis, zanlının önceki gün yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

Zanlının işlediği suçu itiraf ettiğini kaydeden polis, 40 yaşında olan P.B.’nin TC vatandaşı olduğunu belirterek davası görüşülünceye kadar cezaevi talebinde bulundu.

Söz hakkı tanınan P.B., “Pişmanım beni ülkeme gönderin” savunması yaptı.

Yargıç Murat Soytaç, işlenen suçun ciddiyetine zanlının ülkede statüsü olmadığına değinerek davası görüşülünceye kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.