Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nün genç yıldızı Kenan Özerinç’e nazar değdi.

Mağusa Türk Gücü’nün, Değirmenlik ile oynadığı hazırlık maçında ayağına aldığı darbe ile ayak tarak kemiği kırılan Kenan Özerinç, Ankara’da ameliyat oldu.

Kenan Özerinç ameliyat sonrasında takımının Bolu kampına katıldı.

Burada teknik direktör Ertaç Taşkıran ve futbolcular tarafından geçmiş olsun ziyareti yapılan Kenan’ın moralli olduğu görüldü.

Kenan Özerinç, geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeniboğaziçi’nden bonservisli olarak MTG’ye transfer olmuştu.