Aksa 1. Ligin 17. Haftasında Süper Lig hedefindeki iki takım olan Yeniboğaziçi ile Türk Ocağı, Yeniboğaziçi’nde karşı karşıya geldi.

Yeniboğaziçi – Türk ocağı karşılaşmasının 40. dakikasında Türk Ocağı’nın ara transferde kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Asrın Alican Sönmez kötü bir sakatlık yaşadı. Maçın 40. dakikasında ceza alanı içerisindeki bir pozisyonda ters bir hareket yapan genç oyuncu dizinden sakatlanırken oyuna devam edemedi.

Sahaya çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan futbolcuya kesin teşhis, dizindeki şişlik indikten sonra konulacak.