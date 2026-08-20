Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı’nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında hafta başında başlayan Acapulco Otel’deki kamp çalışması dün gerçekleştirilen son çalışma ile tamamlandı.

Yeşil-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Özgü Bayraktar, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Bayraktar ayrıca, gelecek hafta Yenicami ile oynayacakları KTSYD Kupası karşılaşmasına büyük önem verdiklerini ve kupayı kazanmak istediklerini ifade etti.

Küçük Kaymaklı, kampın ardından KTSYD Kupası’na odaklanarak yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürecek.