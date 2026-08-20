Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, son günlerde sosyal medyada sporcu seçme kampı adı altında tanıtımları çıkan organizasyon ile ilgili olarak KTFF'den herhangi bir izin alınmadığını ve organizasyona itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak, son dönemlerde özellikle sosyal medya platformları üzerinden “Kıbrıs Kampı”, “Sporcu Seçme Kampı” ve benzeri isimler altında duyuruları yapılan bazı organizasyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ve uyarma gereği doğmuştur.

Öncelikle açıkça belirtmek isteriz ki, “Sporcu Seçme Kampı” adı altında son günlerde duyurusu yapılan organizasyonla ilgili Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan herhangi bir yazılı veya sözlü izin alınmamış, Federasyonumuz ile herhangi bir istişare yapılmamış ve organizasyonun içeriği, amacı, kapsamı ve uygulanma şekli hakkında KTFF’ye herhangi bir resmi bilgi verilmemiştir.

KKTC’de futbol faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda yetkili ve bağlı kurumun Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olduğu yasalarla açıkça düzenlenmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilecek futbol organizasyonları, kamplar, seçmeler ve futbol faaliyetlerinin KTFF’nin bilgisi, denetimi ve izni dışında gerçekleştirilmesi kabul edilemez.

Bu nedenle, KTFF’nin bilgisi ve onayı dışında düzenlenen “Sporcu Seçme Kampı” organizasyonunun Federasyonumuz tarafından tanınmadığını ve bu organizasyona herhangi bir onay verilmediğini kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.

Yıllardır uluslararası sportif ambargolarla mücadele eden, kendi futbolunu geliştirmek, gençlerini yetiştirmek ve ülke futbolunun uluslararası alandaki haklarını savunmak için büyük mücadele veren KTFF’nin ve kurumlarının yok sayılması kabul edilemez bir durumdur. Özellikle genç futbolcularımızın ve ailelerinin, futbolcu olma hayalleri üzerinden etkilenerek kendilerine çeşitli vaatlerde bulunulması bizleri son derece rahatsız etmektedir.

Federasyonumuza ulaşan bilgiler ve kamuoyuna yansıyan duyurularda; genç futbolculara “KKTC liglerinde oynama fırsatı”, “KKTC kulüplerinin oyuncuları izleyeceği” gibi ifadelerle çeşitli vaatlerde bulunulduğu ve bu kapsamda ücret karşılığında hizmet sunulduğu yönünde bir algı oluşturulduğu görülmektedir. Bu konuda Federasyonumuz tarafından kulüplerimizle de görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, söz konusu organizasyona kulüplerimizin herhangi bir şekilde müdahil olmadığı ve organizasyon hakkında kendilerine de önceden bilgi verilmediği yönünde teyit alınmıştır.

Bir organizasyonun sosyal medya üzerinden duyuruluyor olması, onun KKTC futbol otoriteleri tarafından onaylandığı veya KKTC kulüpleri tarafından tanındığı anlamına gelmemektedir. Özellikle gençlerimizin geleceği ve ailelerinin maddi-manevi beklentileri üzerinden oluşturulabilecek yanlış algılara karşı herkesin dikkatli olması gerekmektedir.

BARCELONA FUTBOL KAMPI, FEDERASYON’DAN ONAYLI

Öte yandan, son günlerde gündemde bulunan Barcelona Futbol Kampı organizasyonunun yukarıda bahse konu “Sporcu Seçme Kampı” organizasyonu ile aynı kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğinin de özellikle altını çizmek isteriz.

Söz konusu Barcelona Futbol Kampı projesiyle ilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yetkilileri aracılığıyla yaklaşık bir yıl önce KTFF ile iletişime geçilmiş, proje Federasyonumuza detaylı şekilde sunulmuş, organizasyonun içeriği ve yapısı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve KTFF’nin onayı ile gerekli izinler alınmıştır. Dolayısıyla Barcelona Futbol Kampı, KTFF’nin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirilen bir organizasyon değildir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak gençlerimizin hayallerini korumak, kulüplerimizin haklarını gözetmek ve yıllardır büyük mücadelelerle ayakta tutulan ülke futbolumuzun itibarını savunmak konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğimizi ve de sadece para tuzağı olduğu aşikar olan bu tür organizasyonlarla ilgili yasal süreç başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."