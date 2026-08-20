Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Bölgesel Lig 2026-2027 Futbol Sezonu başvuruları başladı. 01.01.2010 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların forma giyebileceği lige başvuru yapacak olan kulüplerin kendi başlıklı kağıtlarında kulüp yetkilisi tarafından imzalanmış katılacağına dair yazı ile başvuruda bulunması gerekiyor. Ligde yer alacak olan takımların en az bonservisi kendisine ait 15 lisanslı futbolcusu olması gerekirken, pilot takımla lige katılacak olan takımların farklı takımlardan transfer yapmamak şartı ile lige katılabileceği belirtildi.

Lige başvurular 28 Ağustos 2026 Cuma gününe kadar yapılabilecek. Başvuruların ardından sezon planlaması ve ligin başlangıç tarihi açıklanacak