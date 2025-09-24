Boşanma davası açan isminin baş harfleri F.D., isimli kadını Türkiye’de WhatsApp uygulaması üzerinden yazılı mesajlarla ölümle tehdit eden silahla resmini çekerek, “ben canımdan vazgeçtim, o davayı çekmezsen öleceksin” mesajları atan M.K, Girne Turizm Limanı’ndan adaya giriş yaparken suçüstü yakalandı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının ‘Yazılı ölüm tehdidi’, ‘Şiddet tehdidi’ ve ‘Elektronik yasasına aykırı hareket’ suçlarından önceki gün Girne Turizm Limanında ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandığını kaydetti.

Zanlının eşi F.D., ile ayrılma aşamasında olduğunu müştekinin boşanma davasını geri çekmesi için zanlı tarafından tehdit edildiğini kaydeden polis, işsiz olan Karaduman’ın adaya önceki gün 30 günlük turist vizesi ile giriş yapmak istediği sırada tutuklandığını söyledi.

TABANCA İLE FOTOĞRAF ATTI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Polis, müştekiye Türkiye’den WhatsApp üzerinden, “O davayı geri çekmezsen öldüreceğim ben boş değilim silahım dolu ben canımdan vazgeçtim gerisini sen düşün” şeklinde yazılı ölüm tehdidi mesajları attığını söyledi.

Müştekinin Girne Polis Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olduğunu, 21 yıllık eşi tarafından tehdit edildiği yönünde ifade verdiğini kaydeden Polis, müştekinin verdiği ifadede eşinden fiziki ve sözlü 21 yıl boyunca şiddet gördüğünü can güvenliğinden endişe ettiğine dair beyanları olduğunu da belirtti.

Polis, zanlının ülkeye turist vizesi ile geldiğini işsiz olduğunu serbest kalması halinde müştekinin can güvenliği olduğunu ifade ederek zanlının davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

SAVCI: TOPLUMUN HUZURU KAÇTI

Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Savcı Senem Palabıyık, zanlı hakkındaki suçlamaların ciddiyetine değindi. Son dönemde toplum içinde tabancaların ciddi infial yarattığına dikkati çeken Palabıyık, mahkemelerin bu tür olayları adli ihbar olarak değerlendirerek, toplumun huzurunun kaçtığını kaydetti. Palabıyık zanlının teminatla serbest kalması halinde davasının tebliğ edileceği daimî bir adresi olmadığına da vurgu yaptı.

“BİLİNÇLİ YAPMADIM”

Beyanların ardından söz hakkı verilen zanlı M.K , “Yapmayın, kalp hastasıyım bilinçli yapmadım alkol tesiri altında o mesajları attım” diyerek kendini savundu.

Mahkeme, suçların ciddiyetine değinerek zanlının ülkede hiçbir yasal statüsü olmadığını, davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.