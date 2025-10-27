Etkinlik, özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlendi. Zirvede, dijital dönüşümle birlikte artan siber tehditlere karşı bölgesel dayanıklılığın artırılması, yerli çözümler geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi konuları öne çıktı.

Açılışta yapılan konuşmalarda, siber güvenliğin ulusal ve ekonomik güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiği vurgulandı. Zirve boyunca düzenlenen panellerde; yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti (IoT) ve kritik altyapı güvenliği gibi konular tartışıldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’taki hukuki eksiklikler ve bu alanda atılması gereken adımlar da gündeme taşındı.

Zirve kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs tarafından Kıbrıs’a özel olarak açılan Siber Güvenlik Bölümü de kamuoyuna tanıtıldı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın başlattığı yeni Siber Güvenlik Programı, Kıbrıs’ın teknoloji ekosistemine uzun vadeli katkı sağlamayı ve gençlerin dijital savunma alanında küresel ölçekte rekabet edebilir hale gelmesini amaçlıyor.