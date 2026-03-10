TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre kongrede, Divan Başkanlığını Hasan Umur, Divan Sekreterliğini ise Ali Azeri ve Salih Akbelli üstlendi.

Kongrede iki yıllık mali rapor ve faaliyet raporu, Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Ece Balcı tarafından delegelere sunuldu. Raporlar, oy birliğiyle kabul edildi.

-Çeler: “Bu ülkenin kaderi göç değil, değişimdir”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler kongrede yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların artık toplumun her kesimini doğrudan etkilediğini belirterek, özellikle gençlerin geleceğe dair umutlarını kaybettiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Her geçen gün daha fazla gencin valizini toplayıp ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Çeler, bunun yalnızca bireysel bir tercih değil, kötü yönetimin yarattığı bir sonuç olduğunu savundu. “Bu ülkenin kaderi göç değildir. Bu ülkenin kaderi değişimdir” diyen Çeler, gençlerin hayallerini başka ülkelerde değil kendi memleketlerinde kurabilecekleri bir düzen yaratmanın siyaset kurumunun en temel sorumluluğu olduğunu kaydetti.

“Ülkede uzun süredir devam eden yolsuzluk iddiaları, usulsüzlükler, partizan istihdamlar ve liyakatsiz yönetim anlayışının kamu kurumlarına olan güveni ciddi şekilde zedelediğini” belirten Çeler, bu düzenin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Ekonomide yaşanan sıkıntılar, hayat pahalılığı, sağlık sistemindeki sorunlar, altyapı eksiklikleri ve trafik güvenliği gibi birçok alanda toplumun ağır bir bedel ödediğini savunan Çeler, “Devlet yönetimi günü kurtarma anlayışıyla değil, planlama ve liyakatle yürütülmelidir” dedi.

Kadına yönelik şiddetin artmasının da, toplumun karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Çeler, devletin bu konuda güçlü ve caydırıcı politikalar üretmesi gerektiğini söyledi. Ev içi şiddetin önlenmesi için yıllardır bekleyen yasal düzenlemelere işaret eden Çeler, TDP’nin iktidara gelmesi halinde Ev İçi Şiddet Yasası’nın gecikmeden hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Ülkede gençlerin geleceğe umutla bakabildiği, emeğin değer gördüğü, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir düzen kurulması gerektiğini kaydeden Çeler, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal politikalara kadar birçok alanda köklü değişimlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Çeler, parti bünyesinde çalışan komitelerin bu alanlarda kapsamlı politikalar geliştirdiğini dile getirdi.

Konuşmasında Kıbrıs’ın barış kültürüne de vurgu yapan Çeler, adanın geleceğinin gerilim ve kutuplaşma değil, diyalog ve barış üzerine kurulması gerektiğini söyledi. “Bu ülkenin yeniden nefes alabilmesi için temiz siyaset, güçlü demokrasi ve gerçek bir sosyal devlet anlayışına ihtiyaç var” diyen Çeler, TDP’nin bu anlayışla yol yürüdüğünü ifade etti.

Çeler konuşmasını, “Gençlerin bu topraklarda gelecek kurabildiği, adaletin herkes için işlediği, kadınların güvende olduğu ve barış güvercininin yeniden gökyüzünde süzüldüğü bir ülkeyi kurmak bizim boynumuzun borcudur” sözleriyle tamamladı.

-Özkunt

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da, ülkede yaşanan sorunların günübirlik kararlarla değil, planlı ve toplum odaklı politikalarla çözülebileceğini belirtti.

Sağlık, ekonomi, altyapı ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alanda somut çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özkunt, ilerleyen dönemde kurulacak hükümet yapılarında TDP’nin önemli bir sorumluluk üstleneceğini kaydetti.

-Tansuğ

TDP Mağusa İlçe Başkanlığına seçilen Olgu Tansuğ ise konuşmasında, delegelere teşekkür etti.

Tansuğ, Mağusa’da parti örgütünü daha da güçlendirmek, TDP’nin politikalarını toplumun her kesimine ulaştırmak ve örgütlü mücadeleyi büyütmek için çalışacaklarını belirtti.

-Yeni ilçe yönetimi belirlendi

Kongre sonucunda TDP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Olgu Tansuğ (Başkan), Sıdkiye Erkanlı, Sıdıka Ünüvardır, Şifa Çıka, Haşim Volkan, Mehmet Çaltin, Murat Aytaç, Mahir Demir, Üzeyir Koştu, Server Erozan.”

Erkan Sarı, Orhan Pektunç, Murat Akın, Asiye Beyaz yedek üyeler olurken, Disiplin Kurulu’nda İmren Sayıl, Denetleme Kurulu’nda Haluk Tekbıyık yer aldı. Nil Şener ise Gençlik Örgütü Başkanı oldu.