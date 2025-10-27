Kuzey Irak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıklayan PKK'nın, Türkiye sınırları ile sınırlara yakın bölgedeki birçok noktayı boşaltacağı anlaşıldı.

Örgütün çekilme açıklamasındaki "Sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır." ifadesi dikkat çekmişti.

Bu ifadenin, örgütün Zap ve Metina kampları ile bölgedeki mağaraları tek edeceği anlamına geldiği anlaşıldı.

Bu bölgeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geniş çaplı operasyonları sürdürdüğü bölgeleri de kapsıyor. Pençe serisi operasyonlarda, bölgedeki yüzlerce mağara ve barınma noktası hedef alındı. Pençe serisi operasyonlarda, genel hatlarıyla, önce Hakurk bölgesi hedeflendi. 2019 yılı Temmuz ayındaki Pençe-2 operasyonuyla, toplam 433 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, Pençe-3 operasyonu, Sinat-Haftanin bölgesinde yürütüldü.

Pençe 3 ve Kaplan operasyonları ile toplam 376 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, ek olarak 35 mağara ve sığınak yok edildi,

Pençe Şimşek operasyonu Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde Pençe Yıldırım operasyonu ile eş zamanlı olarak başlatıldı. Pençe Şimşek operasyonu ile toplam 199 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Buna ilave olarak operasyon bölgesinde; toplam 222 mağara ve sığınak imha edildi.

2022 yılında son bulan bu seri operasyonlarda, toplam 2 bin 486 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 5 bin 22 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, toplam 3 bin 415 adet silah ve yaklaşık 1 milyon 391 bin mühimmat ele geçirildi.