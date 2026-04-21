KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Final Yarışmaları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yapılan ikinci gün yarışlarının ardından kızlarda ve erkeklerde Şehit Hüseyin Akil İlkokulu şampiyon oldu.

Erkeklerde ikinci Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa), üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) oldu.

Kızlarda ikinci Şehit İlker Karter İlkokulu olurken, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) üçüncü olarak finalleri tamamladı.

Takım sıralaması şu şekilde oluştu:

KÜÇÜK ERKEK

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu - 314 Puan

2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) - 278 Puan

3. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) - 253 Puan

4. Alsancak İlkokulu - 252 Puan

5. Kurtuluş İlkokulu - 252 Puan

6. Yakın Doğu İlkokulu - 251 Puan

7. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) - 236 Puan

8. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu - 221 Puan

KÜÇÜK KIZ

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu - 307 Puan

2. Şht. İlker Karter İlkokulu - 302 Puan

3. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) - 269 Puan

4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu - 261 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) - 259 Puan

6. Yakın Doğu İlkokulu - 257 Puan

7. Levent Primary İlkokulu - 254 Puan

8. Kurtuluş İlkokulu - 239 Puan