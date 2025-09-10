Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı üç günlük programla yapılıyor. Bu sezon 48. Kez yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda ve Gönyeli-Yenikent Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilecek. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi, 12 Eylül Cuma akşamüzeri saat 18.00’de yapılacak olan Gönyeli-Yenikent şehir turu ile başlayacak. Ardından Yenikent Bulvarı’nda hazırlanacak olan Seyirci Özel Etabı’nda Drift ve Pist araçlarının gösterisi başlayacak. 19.30’da ise ralli heyecanı start alacak. Ralli pilotlarının ardından gösteri araçları şovlarına devam edecek.

CUMARTESİ GÜNÜ ŞİRİNEVLER ETABI GEÇİLECEK

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra yarışın ev sahipliğini Gönyeli-Alayköy Belediyesi yapacak. Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Radyo Juke ve Doill’in de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 13 Eylül Cumartesi günü 10 kilometre uzunluğunda hazırlanan Şirinevler etabı 3 kez geçilecek. Şirinevler etabı ilk geçilişi 14.03’de, ikinci geçilişi 15.06’da ve üçüncü geçilişi 16.39’da başlayacak. Kılıçarslan’dan başlayacak olan Şirinevler etabı Şirinevler’de bitecek ve meşhur Şirinevler zıplama noktasından geçecek.

PAZAR GÜNÜ YILMAZKÖY, KANLIKÖY VE PLÜMER ETAPLARI GEÇİLECEK

14 Eylül Pazar günü sırasıyla; Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı Aktepe olarak bilinen Zet Karting Tesisleri’nin kuzey kısmında kalan bölgede hazırlanan 15 kilometrelik Yılmazköy etabı olacak. Ardından yine aynı bölgede ve start noktaları aynı olan 13.50 kilometrelik Kanlıköy Etabı olacak. Yılmazköy etabı 09.53 ve 11.06’da başlayacak. Kanlıköy etabı ise 13.09 ve 14.12’de başlayacak. İki etap da gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Servis arasının ardından ekipler iki kez art arda Plümer etabını geçecekler. 10.5 kilometrelik Plümer etabı 17.25’de ve 18.18’de başlayacak. Dağyolu köyünden başlayıp Plümer Koruluğu’nda bitecek olan etabın izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yenikent Bulvarı’nda kurulacağı rallinin ödül töreni 19.00’da başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.

RALLİDE 21 EKİP, ÖZEL SEYİRCİ ETABINDA TOPLAM 50 EKİP YARIŞACAK

Sezonun en büyük rallisinin kayıt işlemleri tamamlandı. Yenikent Şehir İçi Özel Seyirci Etabında Drift, Tırmanma ve Pist yarışı ekiplerinden oluşan 29 pilotun gösterisinin yanı sıra rallide 4 farklı sınıfta 21 ekip yarışacak. Böylece cuma akşamı Yenikent Bulvarı’nda seyirciler toplam 50 ekibin gösterisi ile ralliye doyacak. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli olan rallide puan katsayısı 1.5 olacak. Rallide mücadele edecek olan 21 ekibin 6’sı sınıf 2’de, 6’sı Sınıf 1’de, 4’ü sınıf 4’te ve 5’i sınıf R’de yarışacak. Ünver Rüstem 2025 Mahalli Ralli Kupası’na da puan verecek olan rallide özel ödüller de sahiplerini bulacak.

Program

12 Eylül Cuma

Gönyeli-Yenikent Şehir Turu Start Seremonisi: 18.00

Drift ve Pist Araçları Gösterisi: 19.00

Yenikent SSS: 19.30

13 Eylül Cumartesi

Servis A (Yenikent Bulvarı): 12.35

Şirinevler 1: 14.03

Şirinevler 2: 15.06

Şirinevler 3: 16.39

Servis B (Yenikent Bulvarı): 17.29

14 Eylül Pazar

Servis C: 09.05

Yılmazköy 1: 09.53

Yılmazköy 2: 11.06

Servis D (Yenikent Bulvarı): 12.06

Kanlıköy 1: 13.09

Kanlıköy 2: 14.12

Servis E (Yenikent Bulvarı): 16.12

Plümer 1: 17.25

Plümer 2: 18.18

Podyum Yenikent: 18.58