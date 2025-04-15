Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çatalköy’de Bayram Özgüm Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında, EM 901 plakalı araçta, muhtemelen aracın makine bölümündeki akünün patlaması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümünde bulunan elektrik kabloları ile motor kapağı zarar gördü.

Lefkoşa-Girne Anayolu, St. Hilarion kavşağı yakınlarında da, bu sabah saat 07.30 sıralarında, KU 519 plakalı araçta muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesiyle yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü, ön lastikleri, kaputu ve göğsü yandı, çıkan ısıdan dolayı üst tavanı ve sol kapısı zarar gördü.