Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını içeren Akritas Planı’nı uygulamaya koyarak Kıbrıs Türklerine karşı soykırım adımını atan Makarios anıtına çelenk koydu.

BEA ile yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ziyareti tarihi olarak değerlendirdi, ‘’Burada bulunmanız büyük bir onur. Bu, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı’nın ilk ziyareti ve ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası oluşturuyor’’ dedi.

Nahyan da, ‘’2022'de Kapsamlı Stratejik Ortaklığın kurulmasından bu yana, ikili ilişkilerimiz, özellikle enerji, ticaret ve yatırım, turizm, eğitim ve diğer önemli sektörlerde ortak kalkınmayı destekleyen alanlarda ilerlemeye devam etmektedir" dedi.

Görüşme ile ilgili yazılı açıklama yapan Rum Hükümet Sözcü Konstantinos Letymbiotis, "Bu ziyaret iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklığın artık daha da derinleştiğinin ve operasyonel ivme kazandığının en resmi teyidi niteliğindedir" dedi.

Rum Başkanlık ofisinin Nahyan’ın Makarios anıtına çelenk koyduğu fotoğrafları ‘seçerek’ özellikle servis etmesi dikkat çekti.

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, GÜNEY KIBRIS’I ENERJİ MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYOR"

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin, güney Kıbrıs'ı daha geniş bölgede ve Avrupa'ya doğru bir enerji merkezi haline getirmeyi amaçlayan belirli projelerin uygulanmasına yönelik bir yol haritası önerdiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın ziyareti ile ilgili açıklamalar yapan Rum hükümet kaynakları, "BAE'nin Güney Kıbrıs'a yatırım yapma konusundaki ilgisinin yoğun ve yüksek olduğunu söyledi.

Buna göre BAE'nin Kıbrıs'taki yatırımları için en önemli önceliklerinden biri enerji iş birliği görünüyor. BAE, bu amaçla kapsamlı bir stratejik enerji ortaklığı planı hazırlanması için bir teklif sundu. Bu plan, sadece enerji projelerini teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda BAE ile iş birliği yoluyla Kıbrıs'ı daha geniş bölge ve AB nezdinde bir enerji merkezi olarak tanıtmayı hedefleyecek ve yenilenebilir enerji kaynakları, depolama, doğal gaz gibi geniş bir yelpazede enerji türlerini kapsayacak. Özellikle LNG Terminali projesine öncelik verilerek. Bu proje, (Rum) Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki katılımları, Larnaka ve Vasiliko'daki limanlarının altyapılarını kapsayacak. Kıbrıs meselesine ilişkin olarak da; ‘’Birleşik Arap Emirlikleri'nin geleneksel olarak ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı bir çözümü desteklediği’’ belirtildi.