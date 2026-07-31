Zonguldak'ta bir sürücünün otomobil ehliyeti sevinci kısa sürdü.

Karadeniz Ereğli merkezinde trafik ekiplerince drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında yaya geçidindeki yayaya geçiş hakkı tanımadığı belirlenen Poyraz S.'nin kullandığı araç durduruldu.

Kısa süre önce aldığı otomobil ehliyetiyle aday sürücü olduğu tespit edilen Poyraz S.'ye yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Daha önce motosiklet ehliyeti bulunduğu ve trafik cezaları nedeniyle ceza puanının 25'e kadar düştüğü öğrenilen sürücünün bu cezayla birlikte kalan puanları da silindi.

Böylece sürücünün ehliyeti iptal edilmiş oldu.

"DAHA YENİ 40 BİN LİRA VERDİM"

Ehliyetini kısa süre önce aldığını söyleyen Poyraz S., "Ehliyetimi daha bugün, az önce aldım. Cezamız neyse yiyelim. Yayayı görmedim, yol veremedim. Ereğli'ye geldim, ilk cezamı yedim." dedi

Ehliyeti iptal edilen sürücü, "Ehliyetimi almak için daha yeni 40 bin lira verdim." diyerek itiraz etti.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından araç, başka bir sürücüye teslim edildi.