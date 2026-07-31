Kamu-Sen’den verilen bilgiye göre, Yeni Bakış Web TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Vizyon” programına konuk olan Atan, güncel konularda değerlendirmelerde bulunarak, hükümeti eleştirdi.

Ülkedeki krizlerin temel kaynağının "Kötü yönetim" olduğunu ifade eden Atan, siyasetin odağının halk olması gerektiğini kaydetti. Atan, "Bugün halkın derdi seçim değil, geçimdir" dedi.

Seçimlere de değinen Atan, seçim barajının düşürülmesine karşı olduğunu belirtti. Atan, "Eğer baraj düşerse, küçük partiler bir veya iki milletvekili çıkararak hükümetlere 'Koltuk değneği' olacak. Bu durum, hükümetlerin karar alma mekanizmalarını kilitleyecektir. Nitekim geçmişte bir partinin iki-üç vekille hükümete kafa tuttuğunu, sürekli çekilme tehditlerinde bulunduğunu gördük. Baraj yükselirse bu tehditler ortadan kalkar, partiler halka gerçek anlamda hizmet edebilmek için daha çok çalışır." ifadelerini kullandı.

Piyasadaki denetimsizlik nedeniyle maaş artışlarının bir anlamı kalmadığını, asgari ücrete yapılan artışın henüz çalışanların cebine girmeden ürün fiyatlarına iki kez zam olarak yansıdığını kaydeden Atan, asgari ücretliye hayat pahalılığı oranında artış verilmesinin memnuniyet verici olduğu ancak bunun yeterli olmadığını; hayatın bir an önce ucuzlatılması gerektiğini söyledi.

Son dönemde artan ve ölümlü kazalarla sonuçlanan trafik bilançosunu da değerlendiren Metin Atan, Boğaz-Gönyeli anayolunda meydana gelen son kazayı "Cinayet" olarak nitelendirdi. Atan, “Hakkında deport (sınır dışı) kararı olan kişilerin bile bu ülkede kaçak ve kayıt dışı olarak nasıl kalabildiği sorgulanmalıdır. Bu gevşeklik, burada yaşayan vatandaşlarımızın hayatıyla oynamaktır. Süratli, bilinçsiz araç kullanımı ve yasalara uymama furyası acilen durdurulmalıdır.” dedi.

Atan, herhangi bir milletvekilliği adaylığının söz konusu olmadığını da söyleyerek, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) birinci, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) ise ikinci parti konumunda olduğu görüşünü bildirdi.