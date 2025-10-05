Hentbol’da U16 ligin Cuma ve Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Erkeklerde Levent – Esentepe, kadınlarda ise UKÜ – Esentepe, DİGEM – Ozanköy karşılaşmaları oynandı.

Cuma akşamı oynanan erkekler karşılaşmasında CIU Arena’da Levent ile Esentepe takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleden 26-23 galip ayrılan Levent takımı geceyi kayıpsız kapatan taraf oldu. Dün akşam ise kadınlar mücadelesinde iki karşılaşma oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmalarda, UKÜ – Esentepe, DİGEM – Ozanköy maçları oynandı. Esentepe, UKÜ’yü 31-19 mağlup ederken, DİGEM ise Ozanköy’ü 31-16 mağlup etti.