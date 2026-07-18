Çin'in Şanghay kentinde yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, yaklaşık 3,8 milyon Singapur dolar değerindeki kişisel mal varlığını anne ve babası yerine çocukluk arkadaşına bırakma kararıyla gündem oldu.

Li soyadlı genç, Çin Vasiyet Kayıt Merkezi'nde noter onaylı vasiyetname düzenleyerek sahip olduğu milyonlarca Singapur doları değerindeki daire ve birikimlerini çocukluk arkadaşını mirasçı göstererek güvence altına aldı.

Li'nin bu kararında ailesiyle arasındaki uzaklaşmanın etkili olduğu belirtildi. Anne ve babasının boşanmasının ardından yeniden evlendiğini söyleyen genç, ebeveynlerinin kendisiyle fazla vakit geçirmediğini ve zamanla aralarındaki bağın zayıfladığını ifade etti.

Ekstrem sporlara ilgi duyan ve düzenli olarak riskli aktivitelerde bulunan Li, kendisine bir şey olması halinde mirasının tanımadığı kişilere kalmasını istemediğini söyledi. Özellikle anne ve babasının yeni eşlerinin mirastan pay almasını istemediğini belirten genç, bunun yerine birlikte büyüdüğü ve güvendiği çocukluk arkadaşını seçti.

SCMP'de yer alan habere göre, Şanghay'daki Çin Vasiyet Kayıt Merkezi Ofis Müdürü Huang Haibo, Li'nin çocukluk arkadaşının mirası yasal olarak kabul etmek için 60 gün süresi bulunduğunu açıkladı. Bu süre içinde kabul edilmemesi halinde miras hakkından feragat edilmiş sayılacağı belirtildi.

Çin Miras Hukuku'na göre eş, çocuklar ve ebeveynler yasal mirasçılar arasında öncelikli konumda bulunuyor. Ancak yasa, kişilerin kişisel mal varlıklarını vasiyet yoluyla bu kişiler dışındaki bireylere bırakmasına da izin veriyor.

VASİYETNAME HAZIRLAYAN GENÇLERİN SAYISI ARTIYOR

Olay, Çin'de gençler arasında vasiyetname hazırlama eğiliminin arttığını da yeniden gündeme getirdi.

Haibo, 1980'lerde, 1990'larda ve 2000'li yıllarda doğan kişiler arasında vasiyetname hazırlatmak isteyenlerin sayısının giderek arttığını söyledi. Vasiyetnamenin artık yalnızca yaşlılarla ilişkilendirilen bir konu olmadığını belirten Huang, gençlerin de bu süreci daha fazla tercih ettiğini ifade etti.

Çin Vasiyet Kayıt Merkezi'nin son yıllık raporuna göre, ülkede bugüne kadar 400 binden fazla vasiyetname kayıt altına alındı.