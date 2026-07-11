Arjantin, Cordoba’daki Toledo Flying Parrot Cordoba uçuş okulunda görev yapan eğitmen pilot 42 yaşındaki Leandro Bertazz, hafta sonu Cessna C-150 tipi uçakta 22 yaşındaki kadın öğrencisine uçuş dersi veriyordu.

Ancak psikiyatrik tedavi gördüğü belirtilen Bertazzo, aniden kokpit camını açıp aşağı atlayarak hayatına son verdi. Durumu hemen yetkililere bildiren öğrenci, yaşadığı şoka rağmen eğitim uçağını tek başına piste indirmeyi başardı. Pilot Bertazzo’nun cansız bedeni, olaydan 20 dakika sonra tarlada bulundu. Uçuş okulu yönetimi, “Öğrencimiz çok sarsılmıştı ama tam bir profesyonel gibi davranarak mükemmel bir iniş yaptı. Bertazzo onu gerçekten iyi eğitmiş” açıklamasını yaptı.