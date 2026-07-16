Grönland'ın güney kıyılarına doğru sürüklenen yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki dev buzdağının yolculuğunu sürdürdüğü bildirildi.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsünün (DMI), resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Nioghalvfjerds Buzulu'ndan koparak 1200 kilometre yol kateden, 5,7 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki "masa tipi" dev buzdağının Grönland'ın güneyine doğru sürüklenmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen DMI Buz Haritalama Uzmanı Hans Henrik Light, buzdağının uzun bir süre deniz buzuyla hareket ettiğini vurgulayarak, "Dev buzdağı artık deniz buzundan tamamen ayrıldı ve yolculuğunda yeni bir aşamaya geçti. Dış etkenlere karşı daha hassas hale geldi." ifadesini kullandı.

Buzdağının ilerleyen günlerde parçalanarak daha küçük buzdağlarına ayrılacağını aktaran Light, 3 ila 6 kilometre büyüklüğündeki buzdağlarının iki ya da üç yılda bir görüldüğünü kaydetti.