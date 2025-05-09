Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, bu akşam Mağusa Türk Gücü ile Lefke TSK arasında oynanacak olan Daikin Kıbrıs Kupası final müsabakası öncesinde açıklamalarda bulundu. Çok keyifli bir finalin kendilerini beklediğini ifade eden Sertoğlu, “Çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Sponsor firmamız ile birlikte herkesin keyif alacağı, güzel bir maç ortamı oluşturmak için kolları sıvadık.” dedi. İki takımımızın da zorlu maçlardan geçerek finale kalmaya hak kazandığını ifade eden Sertoğlu, “Hak edenin kazandığı, futbolseverlerin futbolun tadına vardığı bir maç olmasını diliyorum. Biz bu karşılaşma için oldukça heyecanlıyız.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak sponsor firma Daikin ile birlikte hareket ettiklerini ve finalin kusursuz geçmesi için çok ince detaylı organize olduklarının altını çizen Sertoğlu, “Bu konuda yaklaşık iki haftadır finale hazırlanıyoruz. Futbolun güzelliğini her kesime yaşatmak için sponsor firmamız ve bizim ekibimiz ciddi bir çalışma gerçekleştirdi. Organizasyonun kusursuz en önemlisi sorunsuz geçmesi bizler için çok değerli.” dedi.

Organizasyonun sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için tribünlerde yer alan taraftarların anlayışının çok önemli olduğunun altını çizen Sertoğlu, “Bizler tribünlerde yer alan futbolseverlerimizden tek bir şey istiyoruz. Organizasyonun en başından, en sonuna kadar sahaya girmeden, tribünlerden sadece kendi takımlarını desteklesinler ve bu müthiş akşamın keyfini tribünde yaşasınlar. Aynı şekilde futbolcuların da bu konuda duyarlı olmasını ve sadece oyuna odaklanmasını bekliyoruz.”diye konuştu.

Polis Genel Müdürlüğü ile temas kurarak gerek stadyum içerisinde gerekse de çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldıklarını, stada futbolcular ve görevliler dışında kimsenin girmeyeceğini ve taraftarların KTFF tarafından duyurulan yerlerde karşılaşmaları izleyeceğini ifade eden Sertoğlu, “Bu ambiyansı futbolcuların, taraftarların ve tüm futbolseverlerin doyasıya yaşayabilmesi için lütfen belirlediğimiz kurallara uyulsun. Yenmek ve yenilmekten öte hep birlikte bu güzel finalin tadını çıkaralım.” dedi.

Kıbrıs Kupası’na bu yıl sponsor olan Daikin firmasının yetkililerine ayrıca teşekkür eden Sertoğlu, “Yaklaşık iki haftadır bizim ekibimizle birlikte sponsor firmanın temsilcileri tüm konsantrasyonunu bu final maçının kusursuz olması için maça verdi. İnanılmaz özverili ve disiplinli bir şekilde finale hazırlanıyorlar. Sponsorumuzun maddi manevi yanımızda olması bize de güç veriyor.” diye konuştu.

Sertoğlu son olarak herkesi girişin ücretsiz olduğu bu finale beklediklerini belirterek, “Sorunsuz, keyifli ve harika bir maç geçmesini, günün sonunda da hak edenin kazanmasını temenni ederim. Tüm halkımızı bu dev maçta futbolcuları ve takımlarımızı desteklemeye bekliyoruz.” diye konuştu.