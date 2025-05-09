2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Mağusa Türk Gücü, şimdi de Kıbrıs Kupası’nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

MTG, taraftarıyla birlikte çifte kupa için sahaya iniyor. Bugün saat 18.00’de Mağusa Türk Gücü Kulübü önünden kalkacak otobüslerle sarı-yeşilli taraftarlar Lefkoşa’ya akacak.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sezonu şampiyonlukla kapattık. Şimdi hedefimiz Kıbrıs Kupası. Kupayı da kazanarak Mağusa’ya çifte sevinç yaşatmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda tamamladık; tarihi bir başarı için sahadayız.” Açıklamada ayrıca finaldeki rakip Lefke Türk Spor Kulübü’ne başarı dilenirken, Mağusa halkı bu anlamlı gecede takımlarına destek olmaya davet edildi: “Hep birlikte Lefkoşa’da olalım, bu zaferi birlikte yaşayalım.”