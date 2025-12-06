Maliye Bakanlığı önündeki eylemde konuşan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Maliye Bakanlığı'nın kendi önerilerine karşı öneri vermesini eleştirdi.

Atan, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına değinerek, "Ülkenin yangın yeri olduğunu; Geminin artık limana dayandığını ve kaptanın değişmesi gerektiğini" söyledi.

Atan, İstatistik Kurumu'nu da eleştirerek, neye göre hesaplama yaptığını sordu. Vatandaşın günlük hayatta karşılaştığı zamlara dikkati çeken Atan, "Akaryakıta geçen ay 6 TL zam geldi. Siz Hayat Pahalılığı oranı için 0.81 mi diyorsunuz?.. Ülkenin hakkı yeniyor.. Vicdanınız rahat mı?" şeklinde konuştu.