Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
1940 Kurutepe köyü doğumlu olan ve gazeteci Serhat İncirli’nin babası Sıtkı İncirli dün sabah hayatını kaybetti.
Serhat İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Babamız Sıtkı Incirli’yi, Dünya’nın en iyi insanını kaybettik” ifadelerini kullandı.
İncirli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.