Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, feribot faciasının bağımsız, şeffaf ve eksiksiz biçimde soruşturulmasını istedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, faciada ihmali bulunan herkesin makamına ve konumuna bakılmaksızın hesap vermesi ve benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin gecikmeden alınmasını istedi.

Serdaroğlu, Girne açıklarında yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasının acısını derinden yaşadıklarını ifade ederek, “Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.

Kayıp yurttaşlara bir an önce ulaşılması temennisinde bulunan Serdaroğlu, artık yalnızca taziye mesajları değil, açık ve net cevaplar beklediklerini söyledi.



Serdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ülkede daha önce yaşanan ağır faciaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin kamuoyundaki soru işaretleri hâlâ ortadayken, kriminal olayların toplumda yarattığı kaygı büyürken ve iklim krizinin beraberinde getirdiği olağanüstü hava olaylarının gerekli önlemler alınmadığında felakete dönüşebildiğini defalarca görmüşken, kamu yönetiminin sorumluluk anlayışı ciddi biçimde sorgulanmalıdır.”



Girne’de yaşanan feribot faciasında da geminin teknik kontrollerinden seyre elverişliliğine, denetimlerden izin süreçlerine kadar tüm ayrıntıların hiçbir şey gizlenmeden kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başta olmak üzere, ilgili tüm siyasi ve idari makamlar yalnızca kazanın nedenini açıklamakla değil, kazaya kadar geçen süreçte üzerlerine düşen denetim ve gözetim görevlerinin eksiksiz yerine getirilip getirilmediğinin hesabını vermekle yükümlüdür.” dedi.



İnsan hayatının kaybedildiği her olaydan sonra aynı cümleleri duymak istemediklerini söyleyen Serdaroğlu, devlet yönetmenin yalnızca makam sahibi olmak değil, gerektiğinde sorumluluk üstlenebilmek olduğunu kaydetti.



Bu kadar can kaybının, bu kadar acının ve toplumun karşı karşıya kaldığı böylesine ağır olayların ardından yetkililerin vicdanen ve idari açıdan kendilerini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Toplumun sormaya hakkı vardır; bu kadar acının ve felaketin karşısında sorumluluk makamında bulunanlar nasıl rahat uyuyabiliyor?” dedi.