Yeni Havalimanı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in yaşamını yitirmesi üzerine ikinci kez tutuklanan ve 3 gün polis hücresinde tutuklan sürücü isminin baş harfleri F. B. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yusuf Özenci olguları aktardı.

Polis, 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada F. B.’un yönetimindeki RP 311 plakalı araç, Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını, bu sırada çemberde ilerleyen Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını söyledi.

Polis, kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, araç sürücüsü F. B.’ın da tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının soruşturma amacıyla 17 gün tutuklu kaldıktan sonra yaralının durumunun kısmen iyiye gitmesi üzerine teminatla serbest bırakıldığını kaydetti. Polis, yaralının 18 Temmuz’da hayatını kaybetmesi üzerine zanlının tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün ek süre alındığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığın ifade eden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırması ve üç kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.