STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Halil Atlar

MAĞUSA T. GÜCÜ: Ufuk, Mehmet, Sinan, Zihni Temelci(Hanibal), Emre Kuvvetlişahin, Atay Yıldız(Hasan C. Evren), Erhun, Emre Özsin, Nehir, Bünyamin, Şenol Şoför

DND G. BİRLİĞİ: Cengiz, Osman, Galip(Ali Moafi), Mehmet Ali, Emir, Gabriel Bawa, Berk, Barın, Badara Sylla(Sertan), Ernest(Mücahit), Yann Toualy

GOLLER: Dk.8 ve Dk.58 Şenol Şoför (MTG)

AKSA Süper Lig’in ilk devresinin son maçında DND L. Gençler Birliği’ni konuk eden Mağusa Türk Gücü, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, 8’inci dakikada Şenol Şoför’ün golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi de 1-0 önde kapattı. Şenol, 58’inci dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0’a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmazken, Mağusa Türk Gücü 33 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. DND L. Gençler Birliği ise 9 puanda kaldı.

Mağusa Türk Gücü devre arasından sonra Göçmenköy’ü ağırlayacak, Gençler Birliği ise Çetinkaya’nın konuğu olacak.