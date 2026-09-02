Birinci Lig’in iddialı ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği, son günde kadrosuna takviye yapan bir diğer ekip oldu. İskele ekibi Mağusa Türk Gücü’nden Emre Mutlu’yu kiraladı.

Gençler Birliği Kulübü bu transferi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“HOŞ GELDİN EMRE!

MTG’den Emre Mutlu artık aramızda!

Orta saha oyuncusu Emre Mutlu, 1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Futbol A Takımımıza kiralık bonservis bedeliyle transfer olmuştur.

Takımımıza güç katacağına inandığımız Emre’ye hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz!