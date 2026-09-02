Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü, ikinci yabancı oyuncu hakkını TC statüsünde bulunan Şahin Fırat’tan yana kullandı.

Daha önceki yıllarda ve bu sezon başından itibaren oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Şahin Fırat, mücadeleci yapısı ve çok yönlülüğüyle kadroya dahil edildi.

Stoper, 6 numara ve 8 numara başta olmak üzere farklı pozisyonlarda görev yapabilen Şahin Fırat, kendisini Yeni Boğaziçi Doğan’a bağlayan imzayı attı.

Yeniboğaziçi Kulübü yaptığı paylaşımla

“Kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.

Ailemize hoş geldin Şahin!” dedi.