Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Cem Öksüzoğulları, Serdar Gürpınar

Çetinkaya: Türkkan, Ali Nazlıoğlu, Muammer, Cemal Kurt, Djabı, Recep, Yasin, Ahmet Hatay, Yusuf Kondoz, Kadir, Hamit

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa Tahsildaroğulları, Kemal Solkanat, Armstrong, Arda Karanfiloğlu, Mustafa Süzgen, Erkan, Kaan, Candy, Fourmy

Goller: 35.Dk Muammer, 53.Dk Djabı, 72.Dk Yasin, 79 ve 84.Dk Hamit (Çetinkaya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunun 15. hafta maçında Çetinkaya TSK, Lefke TSK’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya TSK – Lefke TSK maçını Turgay Misk yönetti. Baştan sona Çetinkaya üstünlüğünde sona geçen karşılaşmanın ilk devresi Çetinkaya Muammer’in golüyle 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede futbolcular yağmurdan dolayı göle dönen zeminde ayakta kalmakta zorlanmasına rağmen güçlü olan Çetinkaya, Ousmanne Djabby, Yasin Doğan ve Hamit İnandım’ın 2 golleriyle rakibini 5 – 0 gibi farklı bir skorla yendi.

İlk devreyi galibiyetle tamamlayan Çetinkaya, 23 puanla 7. sırada yer aldı. Lefke ise etkisiz kaldığı maçta farklı mağlubiyete razı olurken, ligin ilk devresini 26 puanla 5. sırada tamamladı.