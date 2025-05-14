“Anladığımız kadarıyla ülkemizi yönetenler de Güney Kıbrıs yönetiminin Kuzey Kıbrıs’ı ekonomik yönden bitirme hamlesini sade vatandaşlar gibi izliyor” değerlendirmesinde bulunan Şenkul, sadece inşaata bel bağlamanın ekonomik ve siyasal yozlaşma yarattığı gerçeğinin ortada bulunduğunu kaydetti.

Sadece emlak sektörüne bel bağlamadan turizmin ayakta durması için yapılacakları özetleyen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un önerileri şöyle:

Ekimde seçilecek yeni Cumhurbaşkanın bana göre en önemli görevi :

Taşınmaz Mal Komisyonunu etkin ve hızlı karar üreten, tazminat ve takasın yanına iadeyi de aktif şekilde koyabilen bir yapıya bürünmesi sağlamak ve Güneyin yaptığı hukuki uygulamanın yasal zemin sıkıntıları olduğunu özellikle AB’ye anlatmak olacaktır.

Tüm bunlara ek olarak, İnşaat sektörünün yarattığı konfor alanından çıkıp özellikle Turizm konusunda acil ataklar lazımdır ki bunun yolu da bellidir:

Etkin ve doğru turist başına teşviklerin yeniden hayata geçirilerek bildiğim kadarıyla 70-80 binlere inen 3.cü ülke turla gelen turist sayısını yeniden 200 binin üzerine çıkartmaktır.

Zaten kriz içine giren inşaat sektörüne devlet eliyle toplu konut stoğu eklemek yerine mevcut bitmiş konutların uzun vadeli kredilerle gençlerin ev sahibi olması yönünde kullanılması sağlanmalıdır.

Ulaştırma bacağında Kuzey Kıbrıs’a özellikle Türkiye’den geliş maliyetini aşağıya çekerek halihazırda Schengen vizesi alma zorluğu yaşayan orta segment

Türk turistin adaya gelmesi teşvik edilmelidir.

Gün hamaset ya da oh olsun günü değildir çünkü durum zannedilenden çok daha büyük sorunlara gebedir…