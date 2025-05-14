Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonlara ve sporcu gençlerin uluslararası arenada hak ettikleri temsil hakkının verilmemesine tepki göstererek, KKTC’nin önünde duran spor, gençlik ve kalkınma alanındaki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, rekortmen atlet Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydon’u kabul etti.

- “Genç sporcular daha fazla desteklenmeli”

Kabulde konuşan Öztürkler, Ada’yı ve antrenörünü ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, genç sporcuların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkına imkanlar sunuldukça ve gerekli izinler verildikçe, neleri başarabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Sen de bu örneklerden birisin. Çok kısa sürede hem ülkemizde hem de Türkiye’de ciddi başarılara imza attın ve önemli rekorlar kırdın. 2028 Olimpiyatları’nda yarışma hedefin var ve biz bunlarla gurur duyuyoruz. Hem sana hem de antrenörüne teşekkür ediyorum.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının uzun süredir dünyada uygulanan izolasyonlarla mağdur edildiğini belirten Öztürkler, spor, sanat ve diğer alanlarda yaşanan haksızlığa karşı Kıbrıs Türk halkının güçlü bir direnç gösterdiğini ve ülkesine olan bağlılığının hiçbir zaman kaybolmadığını ifade etti.

Öztürkler, Ada’nın hem eğitimine devam ettiğini hem de atletizmde büyük başarılara imza attığını belirterek, genç sporcuların daha fazla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Ada’ların sayısını artırmalıyız. Devlet olarak sizlere daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor, imkanları artırmalıyız. Sizler, Kıbrıs Türk halkı adına büyük bir mücadele veriyorsunuz.” diye ekledi.

İzolasyonların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, Ada’nın mücadelesinin birçok genç sporcuya ilham kaynağı olacağını belirterek, “Seni takip edeceğiz ve başarılarınla gurur duyacağız. Hedeflerine ulaşmak için azimli çalışmana devam etmelisin. Kıbrıs Türk halkının mücadeleci ruhunu en iyi şekilde yansıtıyorsun. Bu özelliğini koruyarak ilerlemelisin. Aileni, antrenörünü ve başarılarını her zaman takdir edeceğiz.” dedi.

Rekortmen atlet Ada Kafa da, geçen yıl Ankara’da kırdığı ilk rekorla Türkiye üçüncüsü olduğunu ve bu başarıdan büyük gurur duyduğunu belirterek, en büyük hedefinin, 2028 Olimpiyatları’nda yarışmak olduğunu söyledi.

Antrenör Hasan Maydon da, Ada’nın büyükler kategorisinde 800 metre rekorunu kırdığını belirterek, “Gelecek hedeflerimiz arasında, önümüzdeki yıl düzenlenecek U18 Dünya Şampiyonası var. Derecelerimiz şampiyona seviyesine oldukça yakın. Bu başarılar sayesinde Fenerbahçe’ye transfer olduk.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Öztürkler tarafından Ada Kafa’ya Meclis Anı Madalyası takdim edildi.