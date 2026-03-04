Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde bir işletmenin boş alanında meydana gelen ‘Soygun’, ‘Sirkat’, ‘Şiddet tehdidi’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklanan Mehmet Oğuztan, teminat talebi ile dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, olayın 15 Şubat tarihinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlı Oğuztan’ın, isminin baş harfleri M.S.’nin işletmeye ait parayı çaldığı gerekçesi ile boş bir alanda, “Seni bıçakla öldürürüm, birine para verir seni öldürtürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Zanlının M.S.’ye ait 45 bin TL değerinde cep telefonunda zorla alarak soygun suçu işlediğini ifade eden Yıldız, soruşturmanın tamamlandığını müşteki M.S.’nin cep telefonu ve pasaportunun zanlının tasarrufunda bulunduğunu belirtti.

Polis, boş bir alanda müşteki ve zanlı arasında yaşanan kavganın kamera görüntülerine yansıdığını zanlı Oğuztan’ın müştekiyi darp ederken görüntülerin emare olarak alındığını, görgü tanıklarının olduğunu kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Polis, zanlı Mehmet Oğuztan’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 80 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 700’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.