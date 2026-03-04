Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Fatma Ünal, (Juju) dün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Ünal'ın davası itham için, 27 Mart Cuma gününe ertelendi.

Sanık avukatı Doğa Zeki Ağır Ceza’da davanın ilk günü olduğunu mahkemeye belirterek, PI duruşmasında toplamda 41 emare sunulduğunu hatırlattı.

Avukat Zeki, “Bize verilmeyen ifadeleri ve bütün emareleri almak isteyeceğiz ki dosyamıza ekleyelim” dedi. Zeki, emarelerin incelenmesinin zaman alacağını belirterek, birden fazla USB ve hafızası yüksek cihazlara ihtiyaç duyacaklarını söyledi. Dava, itham için 27 Mart tarihine ertelendi.

Sanık Fatma Ünal'ın Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ndeki ilk tahkikat duruşmasında, 41 emare sunulmuş ve toplam beş tanık dinlenmişti.

Sanık, "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.