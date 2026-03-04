İçişleri Bakanlığı eski Merkez Kaymakamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Niyazi Öztürk, mali polisin yürüttüğü “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklandı.

Öztürk, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ilk kez yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlı teminatla serbest bırakıldı.

5 FARKLI SUÇLAMA MEVCUT!

Meseleyle ilgili olguları aktaran Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral, zanlının 2021-2023 yılları arasında Güzelyurt’ta “sahte resmî belge düzenlemeye tahrik etme, sahte davranışla kayıt temini, sahte resmî belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini ve suç geliri” suçlamalarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilk kaydının gerçekte 22 Ekim 2021 tarihinde yapıldığını; ancak 7 Mart 2023’te sahte bir işlemle kaydının 25 Şubat 2021 olarak gösterildiğini ifade etti.

“ZANLININ FF ALDIĞI BİR DERS BA OLARAK GİRİLDİ”

Zanlının 7 Mart 2023 tarihinde aldığı derslerin bir dönem geriye kayıt yapılarak, ders almadığı bir dönemde ders almış gibi gösterildiğini ve bu şekilde sahte kayıt oluşturulduğunu aktaran Polis, ayrıca, zanlının “FF” (başarısız) harf notu aldığı bir ders için de sahte kayıt yapılarak “BA” (başarılı) harf notu girildiğini kaydetti.

“JÜRİ ÖNÜNE ÇIKMADAN BAŞARILI OLMUŞ GİBİ SAHTE KAYIT YAPILDI”

Polis, zanlının yine 7 Mart 2023 tarihinde tez savunması için jüri önüne çıkmadan başarılı olmuş gibi sahte kayıt yapıldığını, ardından 8 Mart 2023 tarihinde Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi’nde mezun olarak gösterildiğini ve bu şekilde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan sahte diploma aldığının tespit edildiğini belirtti.

ÖZTÜRK: “BEN DERSLERİME GİRDİM VE BAŞARILI OLDUM”

Zanlının önceki gün tutuklandığını belirten Polis, zanlının “Ben derslerime girdim ve başarılı oldum. Tez savunma jürisine katılmadım.” dediğini belirtti.

Zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını dile getiren Koral, evinde de arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının üniversiteden aldığı diploma, transkript, öğrenci belgesi ve tezini de kendilerine teslim ettiğini aktardı.

"SAHTE YÜKSEK LİSANS TEZİYLE BAREM İÇİ ARTIŞ ALDI"

Zanlının üniversiteden aldığı diplomayı Personel Dairesi’ne vererek tedavüle sürdüğünü ve bu kapsamda barem için artış aldığının tespit edildiğini kaydeden Polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

TEMİNAT KARŞILIĞINDA TUTUKSUZ YARGILANACAK

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve iki kefilin bir milyon TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.