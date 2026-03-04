Lefkoşa’da meydana gelen “çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı, şiddet kullanma tehdidi" suçlarından tutuklanan 28 yaşındaki Ozan Ozansoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 19 Şubat 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da Fuat Mustafa Sokak üzerinde bulunan isimsiz apartmanın araba park yeri içerisinde kendisine sorduğu soruya cevap vermediği gerekçesiyle 12 yaşındaki kız çocuğuna hitaben "Bir şey söylemezsen seni öldürürüm" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, çocuktan sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alınan ifadede 2025 yılı Haziran ve Ağustos ayları içerisinde zanlının derslerine yardımcı olması için evine gelen çocuğa hitaben birçok kez "Seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum" deyip, üç kez yanağından rızası olmaksızın öpmek suretiyle çocuğun cinsel istismarında bulunup cinsel saldırı suçunu işlediğinin öğrenildiğini kaydetti.

Polis, 2026 Şubat ayı içerisinde yine evine gelen çocuğa hitaben birçok kez "Seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum" deyip bir kez dudağından rızası olmaksızın öpmek suretiyle çocuğun cinsel istismarında bulunup cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının suçunu itiraf eder nitelikte gönüllü bir ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ifadeler alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlının katle teşebbüs suçundan askıda davası olduğunu, serbest kalması halinde yeni suçlar işleyebileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.