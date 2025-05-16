Başbakan Ünal Üstel, dün düzenlediği basın toplantısında Disiplin Tüzüğü ile ilgili öğretmen sendikalarının duruşunu eleştirdi.

Üstel şöyle konuştu; "Dünya'da nasıl bir uygulama varsa İngiltere'de, Almanya'da ve çağdaş dünyada. Aynı uygulamayı aldık. Özellikle İngiltere'nin Yüksek Mahkeme Kararları'ndan esinlenerek bu tüzüğü uygulamaya koyduk. BM'nin Çocuk Sözleşmelerine bakarak bu uygulamayı koyduk. Ne Atatürk ilkelerine karşı bir düzenleme yaptık ne laikliği gölgeye düşürecek bir düzenleme yaptık. Burası hukuk devletidir. Sendikalara boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyeceğiz."