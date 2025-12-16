Yeniboğaziçi köyünde önceki gün yaşanan olayda, bir ailenin evinin karşısındaki yol üzerinde bulunan kuyuya düşen “Simba” isimli kedi, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Kedinin kuyuya düştüğünü fark eden ev sahipleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Mağusa İtfaiye Şubesi’nden iki itfaiye görevlisi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları dikkatli ve yoğun çalışmalar sonucunda kuyuya düşen kediyi sağ salim çıkararak sahibine teslim etti. Olay, mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırırken, itfaiye ekiplerinin özverili çalışması takdir topladı.