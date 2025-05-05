Ülkemizde düzenlenen Teknofest KKTC organizasyonu ve Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının açılışında görev yapan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışlı havaya rağmen görevlerini kusursuz şekilde icra ederek takdir topladı.

Güvenliği en üst düzeyde yerine getiren KKTC polisi bir kez daha güven tazeledi.

Konuyla ilgili Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları’nın paylaşımı şöyle:

SEN, BU ÜLKENİN GURUR KAYNAĞISIN KKTC POLİSİ ...

Ülkemizde düzenlenen gerek Teknofest Festivali, gerekse Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binalarının açılışı nedeniyle yapılan organizasyonlar, gerekse ülkemizde bulunan heyetler için alınan her türlü güvenlik ve trafik tedbirlerinin eksiksiz yapılmasında görev alan, yağmur altında iliklerine kadar ıslanan polis arkadaşlarım, sizler bu ülkenin GURUR kaynağısınız.

Üniformalısı, Sivili , Trafikçisi, Özel Harekatçısı, İtfaiyecisi kısacası hepiniz ülkenin huzur ve güvenliği için herşeyinizi ortaya koydunuz. Sizler bu büyük ailenin (Polis Genel Müdürlüğü'nün) birer değerisiniz.

- Sen, yağmurda ıslanan çocuğa kendi yağmurluğunu veren,

- Sen, trafikte sorumsuz alkollü sürücü tarafından üzerine araç sürülen,

- Sen, eylemlerde itilip kakılan,

- Sen, en küçük olumsuzlukta hep eleştirilen,

- Sen, kriminal olayları aydınlatmak için sabaha kadar mücadele eden,

- Sen, mağdurun derdine derman olan,

- Sen, uyuşturucu ile mücadelede suçlulara göz açtırmayan,

- Sen, sınır kapısı ve limanlarda başını kaldırmadan işlem yapan,

- Sen, yangın, sel, ve doğal afetlerde en önde giden

Kısacası başı sıkışan herkesin yardımına koşan KKTC POLİSİ, iyi ki varsınız.

İşte bu nedenle Polis Teşkilatı bu ülkenin en güvenilir ve en çok memnuniyet duyulan kurumları arasındadır.

Bu zor şartlar altında layıkıyla görev yapan tüm meslektaşlarımı yürekten kutlarım. Bu ülke sizinle gurur duyuyor. İyi ki varsınız...