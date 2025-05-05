Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde eski Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'nin kapanışı ve ödül töreni dün yapıldı.

TEKNOFEST KKTC’nin kapanış etkinliğine katılan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının da yüzyılı olacağını vurguladı.

Kıbrıs konusuna da değinen Yılmaz, “İki devletli çözüm bu adadaki gerçek çözüm vizyonudur. Dünya da bunu kabul etmelidir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm bizim için vazgeçilmezdir. Her türlü imkanımızla bunun arkasındayız” dedi.

Cevdet Yılmaz, önceki gün açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarına işaret ederek, Lefkoşa’ya bağımsız bir devletin mührünün vurulduğunu belirtti.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, KKTC'yi hak ettiği saygın konuma taşımak için Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza olmaya devam edeceklerini belirterek, “Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının yolcu değil hancı, misafir değil ev sahibi olduğunu tüm dünyaya tekrar ilan ettik.” dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar da, “KKTC’de bir TEKNOFEST’i daha heyecanla tamamlıyoruz. Bu festival Kıbrıs Türkünün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir.” diye konuştu.

Bayraktar, yağmur çamur demeden bu meydanı dolduran, heyecanlarına ortak olan, dualarını eksik etmeyen Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye'nin her bir köşesinden gelenlere şükranlarını sundu.

Gençlere seslenen Bayraktar, “Gelecek sizin parlak zihinlerinizde, tükenmeyen enerjinizde ve sarsılmaz inancınızda. Genç kardeşlerim, gelecek sizlersiniz siz geleceksiniz.” diye konuştu.

TEKNOFEST KKTC’nin kapanış etkinliğinde konuşan Başbakan Ünal Üstel de, gençlere, “Asla vazgeçmeyin, bilgiye ve bilime sarılın, cesur olun, gelecek sizindir” diyerek seslendi.

Teknoloji sahası olan TEKNOFEST’in KKTC için gurur, turizm açısından da vitrin olduğunu vurgulayan Üstel, burada sadece festival coşkusu yaşanmadığını gelecekle ilgili vizyon paylaşımı da yapıldığını söyledi.

Hayal kurmaktan, çalışmaktan vazgeçmeyenleri gururla izlediklerini belirten Başbakan Üstel, üreten, geliştirdiği teknolojiyle dünyaya yön veren gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ülkenin yarınlarının gençlerin hayalleriyle şekilleneceğini de söyleyen Başbakan Üstel, “Biz hayal kurmaktan korkardık ama bu topraklarda doğan gençler artık hayal kurmaktan korkmuyor. Bu ada korku adası değil güven adası, barış ve özgürlük adası olmuştur” şeklinde konuştu.

KKTC’nin bilim ülkesi olduğunu da vurgulayan Üstel, bu topraklara teknolojiyle, yerli üretim ve sanayiyle değer katılacağını vurguladı. “Gücümüzü hayal kuran ve bunu gerçekleştiren gençlerden alıyoruz” diyen Üstel, hükümet olarak bu yılı gençlik yılı olarak ilan ettiklerini de anımsattı.

Gençleri bu topraklara bağlayacak pek çok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Üstel, sosyal konuk projesi ile ilk evim ve ilk işim projelerine işaret etti.

Gençlere yeni istihdam kapıları açacak yatarımlar için adım attıklarını da belirten Başbakan Ünal Üstel, “Gençler için üretmeye, çalışmaya ve mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.

Gençlere, “Kimsenin ideolojik hedefinin takipçisi olmayın, bilim, gerçeğin ve aklın peşinden gidin” diye seslenen Üstel, “Gençler asla vazgeçmeyin, bilgiye ve bilime sarılın, cesur olun, gelecek sizindir” ifadelerini de kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü temaslarına ve açıklamalarına, açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarına da işaret eden Üstel, “Türkiye ile KKTC’nin et ve tırnak gibi olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdik” dedi.