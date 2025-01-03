Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, aralık ayı hayat pahalılığının açıklanmasının ardından asgari ücret sürecinin taraflarca görüşülerek başlayacağını belirtti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanma süreçlerinin belli olduğunu belirterek, aralık ayı hayat pahalılığı verilerinin açıklanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerle birlikte asgari ücret masasının toplanması için çağrının yapılacağını belirtti.

- “14 sektörde asgari ücret farklı olacak”

Gardiyanoğlu “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev ve sorumluluğunun bilincindedir. Gerekli çağrı yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sektörel bazda asgari ücret çalışmalarını sürdürdüklerine de dikkat çeken Gardiyanoğlu, “14 sektör belirledik. Çalışmamızı önümüzdeki aylar içinde Bakanlar Kurulu’na sunacağım.” dedi.

- “Sosyal hizmetlerde devrim yarattık”

Öte yandan Gardiyanoğlu, bakanlığın çalışmaları ve 2025 yılı projeleri hakkında da bilgi verdi.

“Sosyal hizmetlerde devrim yarattık.” diyen Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde olan tüm engelli bireyler ve yaşlıların kaldığı tesisleri yenileyip eksikliklerini giderdiklerini, Avrupa standartlarında Engelsiz Yaşam Evini hizmete koyduklarını kaydetti.

Sevgi Evi’nin de tamamlanmasıyla devlet korumasında olan çocukların daha çağdaş bir ortama kavuştuğunu dile getiren Gardiyanoğlu, Kıbrıs’ta bir ilk olacak olan otizm merkezini açmak için de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Gardiyanoğlu, Yenierenköy bölgesinde bir hayırsever iş insanının katkılarıyla Bakanlığa tahsis edilen arazi içinde 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile 30 yataklı huzur evi inşa edileceğini de belirterek proje hakkında bilgiler verdi. Gardiyanoğlu, ocak ayı içerisinde projeyle ilgili protokolün imzalanacağı kaydetti.

2025’te en büyük projeler arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tüm daireleri tek bir çatı altında toplama hedefi olduğunu da ifade eden Gardiyanoğlu, bu yıl içinde binanın temellerini atmayı hedeflediklerini dile getirdi.