Yaz aylarının sıcak yüzünü göstermesiyle birlikte açık hava tiyatroları ve restore edilen tarihi mekanlar yeniden sanatsal faaliyetlerin merkez üssü konumuna yükseldi. Bölgedeki resim sergilerini, ödüllü tiyatro oyunlarını ve dev konser programlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, resmi etkinlik tarihlerine İzmir Haber duyuruları üzerinden anında erişim sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Ankara ve Çorum'da düzenlenen geniş katılımlı yerel kültür festivallerinin yarattığı büyük toplumsal coşku, kentimizde düzenlenecek olan uluslararası katılımlı sanat günlerinde de eksiksiz hedefleniyor. Tiyatro ve sanat yönetmenleri şunları belirterek akademi mezunu genç yeteneklerin desteklenmesi için yerel idareler tarafından yepyeni alternatif sahnelerin tahsis edildiğine güçlü bir vurgu yaptı. Aylarca sürecek bu dev festivallerin kentin sönük geçen turizm potansiyeline de ciddi anlamda bir ivme kazandırması bekleniyor.

FESTİVAL KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLER VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından titizlikle hazırlanan istatistiklere göre, bu yıl kesintisiz düzenlenecek olan uluslararası yaz festivallerinin il genelindeki otel doluluk oranlarını yüzde kırk seviyesinde artırması ve hizmet sektörü esnafına milyonlarca liralık ek gelir sağlaması öngörülüyor. Geleneksel el sanatları atölyelerinden modern heykel sergilerine kadar oldukça zengin, çok kültürlü bir yelpazede hazırlanan programlar, yerli ve yabancı turist kafilelerinin ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. Etkinliklerin gerçekleşeceği festival günlerinde ana alterlerde oluşabilecek trafik yoğunluğunu ve güvenlik güçlerince belirlenen alternatif ulaşım rotalarını anlık olarak takip eden sürücüler, İzmir Haberleri platformlarındaki resmi uyarıları dikkate alarak seyahatlerini konforla planlıyor. izmir ilçeleri genelinde eş zamanlı olarak düzenlenecek gezici kütüphane panelleri ve bağımsız sokak müzisyenleri performansları, sanatın sadece belirli kapalı ve elit mekanlarda değil, sokağın her köşesinde halkla bütünleşerek yaşanmasını sağlıyor.

Sanatsal etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin gelişim çağındaki çocuklar ile gençler üzerindeki olumlu psikolojik etkisini artırmak amacıyla alanında uzman pedagoglar eşliğinde ücretsiz yaratıcı drama ve seramik şekillendirme atölyeleri de ana festival programına dahil edildi. Eğitimciler, bu tür entelektüel sosyal aktivitelerin gençlerin çok yönlü analitik düşünme yeteneklerini ve empatiye dayalı takım çalışmasına olan yatkınlıklarını kalıcı olarak güçlendirdiğini dile getiriyor. Şehrin köklü üniversitelerindeki güzel sanatlar fakültesi son sınıf öğrencileri de kendi ürettikleri bitirme eserlerini özel galerilerde sergileme ve koleksiyoner sanatseverlerle doğrudan buluşma imkanı bularak zorlu profesyonel hayata ilk ciddi adımlarını atıyor. Yerel basının yanı sıra özel sektör holdinglerinin de büyük çaplı sponsorluk anlaşmalarıyla maddi destek verdiği bu devasa kültürel buluşma, kentin uluslararası arenadaki modern vizyonunu ve marka değerini oldukça sağlamlaştırıyor. Yerel yönetim yetkilileri, gelecek yıllarda etkinliklerin süresinin daha da uzatılarak komşu illeri de kapsayan dev bir Ege kültür şölenine dönüştürülmesi için şimdiden taslak projeler hazırlıyor.