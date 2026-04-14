Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yenidüzen Gazetesi ile yazarı Serhat İncirli ve dönemin Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı'ya açılan davaya ilişkin Kaza Mahkemesi’nin kararını ifade ve basın özgürlüğü adına ortaya konulan yaklaşımı nedeniyle memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yenidüzen Gazetesi ile yazarı Serhat İncirli ve dönemin Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı'ya yönelik davanın yüksek miktarda tazminat talebi içerdiğinin belirtildiği açıklamada, Mahkeme’nin tüm iddiaları reddetmesinin demokratik toplum düzeninin temel unsurlarından biri olan ifade özgürlüğünün korunması açısından sevindirici olduğu vurgulandı.

Ortaya konulan gerekçeli değerlendirmede, ifade özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki hassas dengenin altının çizildiği, özellikle kamusal tartışma, eleştiri ve hiciv alanının korunması gerektiğinin açık biçimde vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, “Kararda, demokratik bir toplumda basın ve ifade özgürlüğünün yalnızca kabul gören ya da zararsız düşüncelerle sınırlı olmadığı; aynı zamanda şok edici ve rahatsız edici görüşleri de kapsadığı yönündeki yaklaşım, evrensel hukuk ilkeleriyle uyumludur.” denildi.

Yüksek tazminat taleplerinin ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki yaratabileceğine ilişkin tespitin gazetecilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olarak değerlendirildiği açıklamada, “Gazetecilerin ve editörlerin, kamu yararına yönelik haber ve yorumlarını özgürce ortaya koyabilmeleri; demokratik toplumun vazgeçilmez koşullarından biridir. Bu bağlamda söz konusu karar, basın mensuplarının kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlayacak niteliktedir. Gazeteciler Birliği olarak, kamusal tartışma alanının özgür, çoğulcu ve eleştirel bir zeminde gelişmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz.” ifadelerine yer verildi.