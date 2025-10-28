Şehit Tuncer İlkokulu, 1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla okulda birçok etkinlik düzenledi.

Şehit Tuncer İlkokulu, Dereboyu Caddesinde çeşitli sloganlar atarak, pankartlı yürüyüş yaptı. Şehit Tuncer İlkokulu müdürü Özle Işıman, müdür muavinleri Mustafa Öksüz ve Yeliz Aydın ile okul öğretmenleri eşliğindeki öğrenciler, “Biz farkındayız. Annemizi çok seviyoruz. Erken tanı hayat kurtarır.” sloganları atarak polis kontrolünde yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Yoldan geçen vatandaşların da alkışlarla, araçlarındaki vatandaşların ise korna çalarak destek verdikleri Şehit Tuncer İlkokulu, okul bandosu eşliğinde coşkulu bir şekilde yürüyüşünü başarıyla gerçekleştirip, farkındalık yarattı.