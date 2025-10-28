Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Kombos ile Cooper’ın stratejik diyaloğu ilerletmeye ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığı ışığında, iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve stratejik diyaloğun ilerletilmesine ilişkin ortak taahhüdün teyit edildiğini belirtti.

Haberde, Kombos’un İngiliz bakanı Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği ayrıca iki bakanın Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundukları da ifade edildi.