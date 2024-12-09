UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 6. maçında 11 Aralık Çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de saat 18.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto oldu.

Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Antoni Bandic olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. Yardımcı VAR olarak da Michael Fabbri görev alacak