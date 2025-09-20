Girne Beylerbeyinde 15 Eylül tarihinde saat 01.00 sıralarında biri ağır olmak üzere beş kişinin yaralandığı trafik kazasında ZP 992 plakalı Mercedes araç sürücüsü 26 yaşındaki Taha Mert Ermiş dün ambulansla Girne Kaza Mahkemesine getirildi.

Kazada yaralanan ve birçok yerinde kırık olan Ermiş, Doktor izni ile teminat talebi için sedye üzerinde yargı önündeydi.

Aynı kazada VM 045 plakalı Porshe marka araç sürücüsü Eren Zeytuncu dün ambulansla teminata bağlanmak üzere Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis her iki araç sürücüsünün de yüzde yüz kusurlu olduğunu ifade ederek, zanlı Ermiş’in aracında yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Akın Mert Damkas’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini vurguladı.

DAMKAS’IN DURUMU AĞIR …

Girne Trafik Şube’de görevli polis memuru, kazanın 15 Eylül tarihinde Beylerbeyi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. ‘Ağır yaralanma’ ve ‘hasarla’ sonuçlanan çarpışmada her iki araç sürücüsü hakkında mahkeme emri ile tutuklama kararı çıktığını ifade eden Timel, zanlı Zeytuncu’nun ve zanlı Ermiş’in de doktor izni ile mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Polis, 26 yaşındaki zanlı Taha Mert Ermiş’in kullanımındaki ZP 992 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Akın Mert Damkas’ın kazada ağır yaralandığını ve beyin kanaması geçirdiğini ve ciğerlerinin ezildiğini belirterek yoğun bakımda uyutulduğunu kaydetti.

ADADA ÖĞRENCİ…

Polis, her iki araç sürücüsünün de kusurlu olduğunu ifade ederek zanlı Ermiş’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ülkede yüksek öğrenim gördüğünü belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı Ermiş, “KKTC’de öğrenciyim 10 gün sonra mezuniyet sınavım var” şeklinde kendini savundu. Ermiş kaza nedeniyle yaralandığını ve tedavisinin Türkiye’de devam etmesini istediğini beyan etti. Mahkeme zanlının beyanını redderek, davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 100 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 500 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmasına emir verdi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Beylerbeyi’nde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralanmıştı.

26 yaşındaki Taha Mert Ermiş, saat 01.00 sıralarında yönetimindeki ZP 992 plakalı Mercedes marka araçla Değirmen Sokak’ta durmayarak anayola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde seyreden 28 yaşındaki Eren Zeytuncu yönetimindeki VM 045 plakalı Porshe marka lüks araçla çarpışmıştı.

Kazada yaralanan ZP 992 plakalı araç sürücüsü Taha Mert Ermiş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Akın Mert Damkas, 25 yaşındaki Servet Alp ve VM 045 plakalı araç sürücüsü Eren Zeytuncu ile araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Kemal Batuhan İlkbahar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Yaralılardan 25 yaşındaki Akın Mert Damkas yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde, Taha Mert Ermiş, Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alınmıştı. Servet Alp yapılan tedavisinin ardından tabucu olurken, Eren Zeytuncu ve Kemal Batuhan İlkbahar ise Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilmişti.